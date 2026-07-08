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林明子さんが肺炎のため死去、ロシアの読者にも愛された挿絵

林明子さんが肺炎のため死去、ロシアの読者にも愛された挿絵

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『こんとあき』（単著）や『はじめてのおつかい』（共著）で知られる絵本作家の林明子さん（81歳）が1日、肺炎のため長野県諏訪市の病院で死去した。 2026年7月8日, Sputnik 日本

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林明子さんは人気小説『魔女の宅急便』（角野栄子作）の挿絵を担当したことでも知られている。この作品は英語やロシア語など、主要な言語に翻訳され、世界の読者に知られている。 ロシア語版は2018年に出版され、版を重ねている。

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