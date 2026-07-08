https://sputniknews.jp/20260708/22950880.html

エルニーニョ現象でコーヒー値上げの可能性？

エルニーニョ現象でコーヒー値上げの可能性？

Sputnik 日本

インドネシアの気候学者アドリ・ラムダニ氏はスプートニクに対し、エルニーニョ現象が強まれば、長期的な干ばつがインドネシアの主要農業地帯を襲い、コーヒーやカカオの世界価格が上昇する可能性があるとの見方を示した。 2026年7月8日, Sputnik 日本

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インドネシアはブラジルやベトナムなどに次ぐ世界トップクラスのコーヒー生産国。日本の輸入全体に占めるシェアも近年では2.5～4％ほどとなっている。気象庁は先月、今春からエルニーニョ現象が発生したとみられると発表し、秋にかけて続くとの見通しを示した。世界気象機関（WMO）も今月3日、エルニーニョ現象が発生したと発表し、熱波や豪雨などの異常気象が起きる恐れがあるとして警戒を呼びかけていた。エルニーニョ現象とは、赤道付近の太平洋で海面水温が平年より異常に高くなる自然現象。海水温の急激な変化は世界各地の気候に連鎖的な影響を及ぼし、一部の地域では干ばつが深刻化する一方、別の地域では洪水が発生しやすくなる。

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