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【トランプ氏「イラン合意終わった」 原油価格が急騰】

【トランプ氏「イラン合意終わった」 原油価格が急騰】

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NATO首脳会議のためトルコを訪れている米国のトランプ大統領は8日、イランとの合意の有効性を問われ、「私にとってはもう終わったと思う」と述べた。この発言が伝わると地政学リスクへの懸念から、国際原油価格は一時5％以上急騰した。 2026年7月8日, Sputnik 日本

2026-07-08T19:22+0900

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