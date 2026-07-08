https://sputniknews.jp/20260708/22950984.html
【トランプ氏「イラン合意終わった」 原油価格が急騰】
【トランプ氏「イラン合意終わった」 原油価格が急騰】
Sputnik 日本
NATO首脳会議のためトルコを訪れている米国のトランプ大統領は8日、イランとの合意の有効性を問われ、「私にとってはもう終わったと思う」と述べた。この発言が伝わると地政学リスクへの懸念から、国際原油価格は一時5％以上急騰した。 2026年7月8日, Sputnik 日本
2026-07-08T19:22+0900
2026-07-08T19:22+0900
2026-07-08T19:22+0900
国際
ドナルド・トランプ
nato
イラン
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/05/17/22691339_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_78643047a2296c8c4bf2a4434e3a6e2f.jpg
イラン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/05/17/22691339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_137b8018eb7f5b39a3360ce3549fa93e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国際, ドナルド・トランプ, nato, イラン
【トランプ氏「イラン合意終わった」 原油価格が急騰】
NATO首脳会議のためトルコを訪れている米国のトランプ大統領は8日、イランとの合意の有効性を問われ、「私にとってはもう終わったと思う」と述べた。この発言が伝わると地政学リスクへの懸念から、国際原油価格は一時5％以上急騰した。