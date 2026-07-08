https://sputniknews.jp/20260708/4-22950618.html

安倍氏の銃撃事件から4年、献花台が設置

安倍氏の銃撃事件から4年、献花台が設置

Sputnik 日本

安倍元総理大臣が奈良市内で演説中に銃撃された事件から8日で4年が経ち、現場近くには献花台が設けられた。 2026年7月8日, Sputnik 日本

2026-07-08T12:57+0900

2026-07-08T12:57+0900

2026-07-08T13:05+0900

災害・事故・事件

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/07/08/22950462_0:304:2048:1456_1920x0_80_0_0_2701fc4ca0e846c2eb989318652a8cb0.jpg

安倍元総理大臣は2022年7月8日、大和西大寺駅前で参議院選挙の応援演説をしていた際に銃撃されて死亡した。事件が発生した時刻の午前11時31分には黙とうが行われた。この事件では山上徹也被告が殺人などの罪に問われている。1月には1審の奈良地方裁判所が無期懲役の判決を言い渡したが、弁護側は不服として控訴している。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

災害・事故・事件