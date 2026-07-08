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イラン国内の80か所を攻撃＝米軍
イラン国内の80か所を攻撃＝米軍
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米軍は7月7日、イランに対する新たな攻撃を実施し、精密誘導兵器を用いて80以上の目標に空爆を加えた。 2026年7月8日, Sputnik 日本
2026-07-08T12:04+0900
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今回の攻撃では防空システム、指揮ネットワーク、沿岸レーダー施設、対艦ミサイル能力、そしてホルムズ海峡およびその周辺に展開していた60隻以上の小型艇を標的としたという。イラン側は今回の攻撃を受け、米側に報復措置を講じると警告したほか、ホルムズ海峡への干渉を容認しない姿勢を強調した。
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イラン国内の80か所を攻撃＝米軍
2026年7月8日, 12:04 (更新: 2026年7月8日, 13:08)
米軍は7月7日、イランに対する新たな攻撃を実施し、精密誘導兵器を用いて80以上の目標に空爆を加えた。
今回の攻撃では防空システム、指揮ネットワーク、沿岸レーダー施設、対艦ミサイル能力、そしてホルムズ海峡およびその周辺に展開していた60隻以上の小型艇を標的としたという。
イラン側は今回の攻撃を受け、米側に報復措置を講じると警告したほか、ホルムズ海峡への干渉を容認しない姿勢を強調した。