https://sputniknews.jp/20260708/80-22950782.html

イラン国内の80か所を攻撃＝米軍

イラン国内の80か所を攻撃＝米軍

Sputnik 日本

米軍は7月7日、イランに対する新たな攻撃を実施し、精密誘導兵器を用いて80以上の目標に空爆を加えた。 2026年7月8日, Sputnik 日本

2026-07-08T12:04+0900

2026-07-08T12:04+0900

2026-07-08T13:08+0900

国際

米国

イラン

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/05/1e/22727071_0:23:2088:1198_1920x0_80_0_0_5558c4979bad1535e24a19503a682c4f.jpg

今回の攻撃では防空システム、指揮ネットワーク、沿岸レーダー施設、対艦ミサイル能力、そしてホルムズ海峡およびその周辺に展開していた60隻以上の小型艇を標的としたという。イラン側は今回の攻撃を受け、米側に報復措置を講じると警告したほか、ホルムズ海峡への干渉を容認しない姿勢を強調した。

イラン

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国際, 米国, イラン