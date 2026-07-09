【「ルールなきゲーム」 政治はいかにして国際スポーツ界に勝とうとしているのか】

「欧州諸国の当局らが、ワールドジムナスティクスやワールドアクアティクスの決定に反してロシアの国旗と国歌の使用を禁止し、それによって国際競技連盟の権威が損なわれるとしたら、この状況においてオリンピック運動を実際に崩壊させているのは誰なのだろうか？それを行っているのは、オリンピックの創始者クーベルタンがつくった憲章を遵守していない者たちである。私たちは、『支配者は支配者』であることを理解しているが、同時に人々、そして国際連盟などの他の組織も存在している」