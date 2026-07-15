https://sputniknews.jp/20260715/22987396.html
【ドンバス支援団体の創設者 「ウクライナ側の告発」により仏で裁判に】
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仏パリで15日、市民活動家アンナ・ノビコワ氏の裁判が開かれる。同氏は、人道支援団体「SOSドンバス」の創設者で、ドンバスの住民向けに食料や医薬品、衣類を集める活動を行っている。 2026年7月15日, Sputnik 日本
2026-07-15T16:59+0900
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ノビコワ氏は、在仏ウクライナ人団体による告発を受け、「スパイ行為」の容疑で、すでに半年にわたり勾留されている。 この件について、ヤナ・ラントラトワ露人権問題全権代表はSNSで次のように述べた。 ロシア外務省のザハロワ報道官も次のようにコメントした。 今後の裁判の行方が注目される。
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【ドンバス支援団体の創設者 「ウクライナ側の告発」により仏で裁判に】
仏パリで15日、市民活動家アンナ・ノビコワ氏の裁判が開かれる。同氏は、人道支援団体「SOSドンバス」の創設者で、ドンバスの住民向けに食料や医薬品、衣類を集める活動を行っている。
ノビコワ氏は、在仏ウクライナ人団体による告発を受け、「スパイ行為」の容疑で、すでに半年にわたり勾留されている。
この件について、ヤナ・ラントラトワ露人権問題全権代表はSNSで次のように述べた。
「フランス当局は、納税者の負担でウクライナに長距離ミサイルを送ることは当然と考える一方で、砲撃被害を受けた人々のために子ども用おむつを集めていた女性を、危険なスパイとして裁いている」
ロシア外務省のザハロワ報道官も次のようにコメントした。
「アンナさんは、ドンバスの状況について、真実、情報、事実をフランス社会に伝えてきた。私たちは仏側に対し、即時釈放を求める」