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【ドンバス支援団体の創設者 「ウクライナ側の告発」により仏で裁判に】

【ドンバス支援団体の創設者 「ウクライナ側の告発」により仏で裁判に】

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仏パリで15日、市民活動家アンナ・ノビコワ氏の裁判が開かれる。同氏は、人道支援団体「SOSドンバス」の創設者で、ドンバスの住民向けに食料や医薬品、衣類を集める活動を行っている。 2026年7月15日, Sputnik 日本

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ノビコワ氏は、在仏ウクライナ人団体による告発を受け、「スパイ行為」の容疑で、すでに半年にわたり勾留されている。 この件について、ヤナ・ラントラトワ露人権問題全権代表はSNSで次のように述べた。 ロシア外務省のザハロワ報道官も次のようにコメントした。 今後の裁判の行方が注目される。

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