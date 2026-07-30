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【特別軍事作戦 7月30日の概要 露国防省】
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2026年7月30日, Sputnik 日本
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【特別軍事作戦 7月30日の概要 露国防省】
2026年7月30日, 22:17
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特別軍事作戦 7月30日の概要 露国防省
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ロシア軍は過去24時間でドネツク人民共和国のクラスノヤルスコエ、スームィ州のマーラヤ・スロボトカ、モグリツァ、ハリコフ州のユルチェンコヴォと一気に合計4カ所の市町村を解放した。
ウクライナ軍は過去24時間で約1335人の人員を失った。
ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍の誘導爆弾13発、米国製M142高機動ロケット砲システム「ハイマース」のロケット弾2発、ドローン712機を撃墜した。
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