https://sputniknews.jp/20260803/40-23100411.html

【宇軍が露南部ゲレンジークを攻撃 6人死亡、40人負傷】

【宇軍が露南部ゲレンジークを攻撃 6人死亡、40人負傷】

Sputnik 日本

ウクライナ軍のドローン攻撃を受けたゲレンジークでは、落下した破片による死者が6人となった。うち3人は子ども。露クラスノダール地方のコンドラティエフ知事が明らかにした。また、この攻撃による負傷者は40人となった。知事は、すべての負傷者と遺族に対し、必要な支援や援助を提供すると強調した。 2026年8月3日, Sputnik 日本

2026-08-03T21:01+0900

2026-08-03T21:01+0900

2026-08-03T21:36+0900

ロシア

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/705/08/7050801_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_91468f15a324bc5ecfb5d882c956e89c.jpg

「本日起きたことは、軍事インフラとは一切関係のない一般市民に対する、キエフ政権による標的を絞った攻撃である。子どもたちに対する冷酷かつ非人道的なテロ行為は正当化できない」とコンドラティエフ知事は指摘した。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア