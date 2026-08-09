https://sputniknews.jp/20260809/23124766.html
【ケーブルに絡まった子ゾウ、母親ゾウが「犯人」をなぎ倒す】
【ケーブルに絡まった子ゾウ、母親ゾウが「犯人」をなぎ倒す】
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中国南西部・雲南省の普洱市（プーアル市）で、深夜に野生のゾウの群れが電気自動車用充電ステーションに迷い込んだ。その際、子ゾウがケーブルに足を引っ掛けてしまったが、自力で抜け出すことができた。 2026年8月9日, Sputnik 日本
2026-08-09T10:47+0900
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しかし、念には念を入れた母親ゾウは、充電スタンド全体をなぎ倒してしまった。その後、ゾウたちは何事もなかったかのように、のんびりとその場を立ち去った。
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中国南西部・雲南省の普洱市（プーアル市）で、深夜に野生のゾウの群れが電気自動車用充電ステーションに迷い込んだ。その際、子ゾウがケーブルに足を引っ掛けてしまったが、自力で抜け出すことができた。
しかし、念には念を入れた母親ゾウは、充電スタンド全体をなぎ倒してしまった。その後、ゾウたちは何事もなかったかのように、のんびりとその場を立ち去った。