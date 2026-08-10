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【「ロシアの陸上競技発展にブレーキをかけている」全ロシア陸上競技連盟が世界陸連を相手に新たな提訴】

【「ロシアの陸上競技発展にブレーキをかけている」全ロシア陸上競技連盟が世界陸連を相手に新たな提訴】

Sputnik 日本

全ロシア陸上競技連盟は、世界陸連が科した制裁措置を不服として、スポーツ仲裁裁判所に提訴した。 2026年8月10日, Sputnik 日本

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全ロシア陸上競技連盟は、現在ロシアに対して強硬な姿勢を示しているのは、世界陸連の現会長であり、英国・保守党の議員だったセバスチャン・コー氏だけだと指摘している。💬「同氏が下している決定の影響は、ロシアだけでなく世界の陸上競技にも著しい損害を与えており、スポーツにおける平等と客観性の原則を損なっている」

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