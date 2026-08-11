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【世界陸連にはロシア選手を除外する根拠はない、あるのは政治的利益のみ＝陸上世界王者】

【世界陸連にはロシア選手を除外する根拠はない、あるのは政治的利益のみ＝陸上世界王者】

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世界陸連は、ドーピングに関する問題がすべて完全に解決したことを裏付ける証拠を受け取ったものの、依然として対話に応じようとしていない。​1993年の世界陸上で優勝したオリガ・ボゴスロフスカヤ氏がスプートニクに語った。 2026年8月11日, Sputnik 日本

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同氏によると、こうした状況が、全ロシア陸上競技連盟がスポーツ仲裁裁判所に新たな訴えを起こすきっかけとなった。「世界陸連は、ロシア選手が少なくとも次回の世界選手権に出場できないようにするために、あらゆることを行っています。これは、ロシアがこの訴訟に勝つ可能性が高いことを彼らが理解していることを示しています」

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