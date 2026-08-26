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ネパール北部で突然の土石流が集落飲み込む 少なくとも8人死亡

ネパール北部で突然の土石流が集落飲み込む 少なくとも8人死亡

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当局によると、国境を接する中国・チベット自治区からネパールへ流れるボテコシ川に雪解け水が流れ込んだことが原因となった可能性がある。 2026年8月26日, Sputnik 日本

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水位があまりにも高いため、救助隊はヘリコプターを使っても被災地域に着陸できない状況だという。 公式発表によると、この地域には約5万人が暮らしている。地元当局はメディアの取材に対し、正確な被災者数は把握できていないものの、「多数の犠牲者が出るとみられる」と述べた。 一方、中国メディアによると、中国側のチベット自治区でも死傷者が出ている。習近平国家主席は、被害状況の確認や救助捜索活動に向けた「重要指示」を出した。

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