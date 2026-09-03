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【青森県五所川原の一部地域に緊急安全確保】
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大雨の影響により、青森県五所川原市では、飯詰川の堤防が決壊する可能性があり、一部の地域に5段階の警戒レベルのうち最も高い「緊急安全確保」が発表された。 2026年9月3日, Sputnik 日本
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【青森県五所川原の一部地域に緊急安全確保】
2026年9月3日, 09:09 (更新: 2026年9月3日, 14:05)
大雨の影響により、青森県五所川原市では、飯詰川の堤防が決壊する可能性があり、一部の地域に5段階の警戒レベルのうち最も高い「緊急安全確保」が発表された。
市は少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動をとるよう呼びかけている。