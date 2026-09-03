https://sputniknews.jp/20260903/23252245.html

【地球温暖化でゴキブリが北上？北海道で増加傾向が指摘】

【地球温暖化でゴキブリが北上？北海道で増加傾向が指摘】

Sputnik 日本

地球温暖化や屋内における保温環境の向上などにより、北海道でゴキブリの増加傾向が指摘されている。日本のメディアが報じている。 2026年9月3日, Sputnik 日本

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社会

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ゴキブリは主に熱帯から亜熱帯を中心に分布しているものの、寒冷道に生息する種類もあるという。北海道大の西野浩史助教によると、道内で一般的に見られるのはヤマトゴキブリ、クロゴキブリ、チャバネゴキブリの3種。寒さに強いヤマトゴキブリは100年以上前から一部に定着していたとのこと。ただし、昨今の地球温暖化や暖房設備の高性能化、住宅の高断熱・高気密化などにより、寒さに弱いクロゴキブリやチャバネゴキブリも北海道に居着いた模様。

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