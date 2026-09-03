https://sputniknews.jp/20260903/23252498.html
【高市政権下の日本は核の要素を獲得しようとしている＝ラブロフ氏】
【高市政権下の日本は核の要素を獲得しようとしている＝ラブロフ氏】
Sputnik 日本
ロシアのラブロフ外務大臣は韓国と日本が核の要素を獲得しようとしていると指摘、大量破壊兵器拡散の脅威が高まっていると警告した。 2026年9月3日, Sputnik 日本
2026-09-03T13:32+0900
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ラブロフ外務大臣は東方経済フォーラムの一環で開催された講演会で登壇、NATOがアジアにおけるインフラを強化しようとしていると警告していた。東方経済フォーラムは、9月1日から4日までウラジオストクの極東連邦大学キャンパスで開催される。メインテーマは「極東：人々のための発展」。本フォーラムは、ロシア連邦政府の支援を受け、ロスコングレス財団が主催している。
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【高市政権下の日本は核の要素を獲得しようとしている＝ラブロフ氏】
2026年9月3日, 13:32 (更新: 2026年9月3日, 14:08)
ロシアのラブロフ外務大臣は韓国と日本が核の要素を獲得しようとしていると指摘、大量破壊兵器拡散の脅威が高まっていると警告した。
ラブロフ外務大臣は東方経済フォーラムの一環で開催された講演会で登壇、NATOがアジアにおけるインフラを強化しようとしていると警告していた。
東方経済フォーラムは、9月1日から4日までウラジオストクの極東連邦大学キャンパスで開催される。メインテーマは「極東：人々のための発展」。本フォーラムは、ロシア連邦政府の支援を受け、ロスコングレス財団が主催している。