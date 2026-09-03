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【ウクライナはロシア国内の物流センターを攻撃し、社会にパニックを広げようとしている＝露検事総長】
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こうした攻撃はキエフ政権のナチス的本質を示している。ロシアのグツァン検事総長は東方経済フォーラムの場でこう述べた。 2026年9月3日, Sputnik 日本
2026-09-03T19:49+0900
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この状況を受け、グツァン氏は、ウクライナのドローン攻撃によって被害を受けた中小企業の監査を2027年に一時的に停止することを提案した。
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【ウクライナはロシア国内の物流センターを攻撃し、社会にパニックを広げようとしている＝露検事総長】
2026年9月3日, 19:49 (更新: 2026年9月8日, 19:28)
こうした攻撃はキエフ政権のナチス的本質を示している。ロシアのグツァン検事総長は東方経済フォーラムの場でこう述べた。
この状況を受け、グツァン氏は、ウクライナのドローン攻撃によって被害を受けた中小企業の監査を2027年に一時的に停止することを提案した。