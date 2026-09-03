https://sputniknews.jp/20260903/23277732.html

【ウクライナはロシア国内の物流センターを攻撃し、社会にパニックを広げようとしている＝露検事総長】

【ウクライナはロシア国内の物流センターを攻撃し、社会にパニックを広げようとしている＝露検事総長】

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こうした攻撃はキエフ政権のナチス的本質を示している。ロシアのグツァン検事総長は東方経済フォーラムの場でこう述べた。 2026年9月3日, Sputnik 日本

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この状況を受け、グツァン氏は、ウクライナのドローン攻撃によって被害を受けた中小企業の監査を2027年に一時的に停止することを提案した。

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