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【アフリカとの友好関係構築は、あらゆる国にとって重要な地政学的目標＝専門家】
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2050年までに世界人口の4分の１がアフリカ人になると予測されている。すでにアフリカでは人口の7割が若者であり、アフリカ大陸の平均年齢は17歳。ロシア・アフリカ経済協力協会のガリ・モナスティレワ会長が東方経済フォーラムの場で述べた。 2026年9月4日, Sputnik 日本
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同氏によると、これはアフリカの潜在力がいかに大きいか、そして各国にとってアフリカの国々と友好関係及び信頼関係を築くことがなぜ重要なのかを明確に示している。
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【アフリカとの友好関係構築は、あらゆる国にとって重要な地政学的目標＝専門家】
2026年9月4日, 21:50 (更新: 2026年9月8日, 19:37)
2050年までに世界人口の4分の１がアフリカ人になると予測されている。すでにアフリカでは人口の7割が若者であり、アフリカ大陸の平均年齢は17歳。ロシア・アフリカ経済協力協会のガリ・モナスティレワ会長が東方経済フォーラムの場で述べた。
同氏によると、これはアフリカの潜在力がいかに大きいか、そして各国にとってアフリカの国々と友好関係及び信頼関係を築くことがなぜ重要なのかを明確に示している。