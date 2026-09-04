日本
https://sputniknews.jp/20260904/23277812.html
【アフリカとの友好関係構築は、あらゆる国にとって重要な地政学的目標＝専門家】
【アフリカとの友好関係構築は、あらゆる国にとって重要な地政学的目標＝専門家】
Sputnik 日本
2050年までに世界人口の4分の１がアフリカ人になると予測されている。すでにアフリカでは人口の7割が若者であり、アフリカ大陸の平均年齢は17歳。ロシア・アフリカ経済協力協会のガリ・モナスティレワ会長が東方経済フォーラムの場で述べた。 2026年9月4日, Sputnik 日本
2026-09-04T21:50+0900
2026-09-08T19:37+0900
国際
政治
アフリカ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/09/08/23277360_11:0:3652:2048_1920x0_80_0_0_e59f777df2a5507f0ac0e2956db0e094.jpg
同氏によると、これはアフリカの潜在力がいかに大きいか、そして各国にとってアフリカの国々と友好関係及び信頼関係を築くことがなぜ重要なのかを明確に示している。
アフリカ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/09/08/23277360_466:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_b871051b56c43a16eb80a013c975971f.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
国際, 政治, アフリカ
国際, 政治, アフリカ

【アフリカとの友好関係構築は、あらゆる国にとって重要な地政学的目標＝専門家】

2026年9月4日, 21:50 (更新: 2026年9月8日, 19:37)
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / メディアバンクへ移行アフリカとの友好関係構築は、あらゆる国にとって重要な地政学的目標
アフリカとの友好関係構築は、あらゆる国にとって重要な地政学的目標 - Sputnik 日本, 1920, 04.09.2026
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
メディアバンクへ移行
サイン
2050年までに世界人口の4分の１がアフリカ人になると予測されている。すでにアフリカでは人口の7割が若者であり、アフリカ大陸の平均年齢は17歳。ロシア・アフリカ経済協力協会のガリ・モナスティレワ会長が東方経済フォーラムの場で述べた。
同氏によると、これはアフリカの潜在力がいかに大きいか、そして各国にとってアフリカの国々と友好関係及び信頼関係を築くことがなぜ重要なのかを明確に示している。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2026 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала