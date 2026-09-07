https://sputniknews.jp/20260907/1700-23275091.html
【ウクライナ兵1700人を包囲＝露国防省】
【ウクライナ兵1700人を包囲＝露国防省】
Sputnik 日本
露国防省は7日、ハリコフ州北部でウクライナ軍の1700人を包囲したと明らかにした。 2026年9月7日, Sputnik 日本
2026-09-07T19:13+0900
2026-09-07T19:13+0900
2026-09-07T19:14+0900
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ウクライナ
【ウクライナ兵1700人を包囲＝露国防省】
2026年9月7日, 19:13 (更新: 2026年9月7日, 19:14)
露国防省は7日、ハリコフ州北部でウクライナ軍の1700人を包囲したと明らかにした。