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【ウクライナ兵1700人を包囲＝露国防省】
【ウクライナ兵1700人を包囲＝露国防省】
Sputnik 日本
露国防省は7日、ハリコフ州北部でウクライナ軍の1700人を包囲したと明らかにした。 2026年9月7日, Sputnik 日本
2026-09-07T19:13+0900
2026-09-07T19:14+0900
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ウクライナ
ウクライナ

【ウクライナ兵1700人を包囲＝露国防省】

2026年9月7日, 19:13 (更新: 2026年9月7日, 19:14)
© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行Боевая работа подразделения спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении СВО
Боевая работа подразделения спецназа Ахмат на Харьковском направлении СВО - Sputnik 日本, 1920, 07.09.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
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露国防省は7日、ハリコフ州北部でウクライナ軍の1700人を包囲したと明らかにした。
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