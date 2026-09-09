https://sputniknews.jp/20260909/23285718.html

【大雨続く見込み 関東甲信〜四国で線状降水帯のおそれ】

【大雨続く見込み 関東甲信〜四国で線状降水帯のおそれ】

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9日も西日本から東北にかけて、広い範囲で大雨となる見込みだ。気象庁は、関東甲信、東海、近畿、四国で線状降水帯が発生するおそれがあるとして、大雨への警戒を呼びかけている。 2026年9月9日, Sputnik 日本

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線状降水帯が発生する可能性がある地域と時間帯は以下の通り。 また、関東では9日夜から10日未明にかけて激しい雨が降るところがあると予想されている。10日午前6時までの24時間に予想される雨量は以下の通り。 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがある。 東海では8日、愛知県と岐阜県で線状降水帯が発生し、浸水や冠水の被害が相次いだ。気象庁は土砂災害や浸水、河川の増水・氾濫に厳重な警戒を呼びかけている。

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