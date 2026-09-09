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【大雨続く見込み　関東甲信〜四国で線状降水帯のおそれ】
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9日も西日本から東北にかけて、広い範囲で大雨となる見込みだ。気象庁は、関東甲信、東海、近畿、四国で線状降水帯が発生するおそれがあるとして、大雨への警戒を呼びかけている。 2026年9月9日, Sputnik 日本
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線状降水帯が発生する可能性がある地域と時間帯は以下の通り。 また、関東では9日夜から10日未明にかけて激しい雨が降るところがあると予想されている。10日午前6時までの24時間に予想される雨量は以下の通り。 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがある。 東海では8日、愛知県と岐阜県で線状降水帯が発生し、浸水や冠水の被害が相次いだ。気象庁は土砂災害や浸水、河川の増水・氾濫に厳重な警戒を呼びかけている。
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【大雨続く見込み　関東甲信〜四国で線状降水帯のおそれ】

2026年9月9日, 09:56 (更新: 2026年9月9日, 09:57)
© AP Photo / Shizuo Kambayashi大雨続く見込み　関東甲信〜四国で線状降水帯のおそれ
大雨続く見込み　関東甲信〜四国で線状降水帯のおそれ - Sputnik 日本, 1920, 09.09.2026
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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9日も西日本から東北にかけて、広い範囲で大雨となる見込みだ。気象庁は、関東甲信、東海、近畿、四国で線状降水帯が発生するおそれがあるとして、大雨への警戒を呼びかけている。
線状降水帯が発生する可能性がある地域と時間帯は以下の通り。
関東甲信：茨城、東京、埼玉、神奈川、千葉で9日明け方。
東海：静岡で9日明け方から夜遅く、愛知・岐阜で明け方から夜のはじめ頃、三重で明け方から夕方。
近畿：大阪・兵庫で明け方から昼過ぎ、和歌山で明け方から昼前。
四国：徳島・高知で明け方から昼前。
また、関東では9日夜から10日未明にかけて激しい雨が降るところがあると予想されている。
10日午前6時までの24時間に予想される雨量は以下の通り。
東海・近畿：200ミリ
四国：150ミリ
関東甲信・北陸：120ミリ
東北：80ミリ
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがある。
東海では8日、愛知県と岐阜県で線状降水帯が発生し、浸水や冠水の被害が相次いだ。気象庁は土砂災害や浸水、河川の増水・氾濫に厳重な警戒を呼びかけている。
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