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【第12回サンクトペテルブルク国際文化フォーラムのビジネスプログラムを発表】
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第12回サンクトペテルブルク国際文化フォーラムのビジネスプログラムが発表された。ロシア国内外の文化関係者や政府機関、専門家らが参加し、文化遺産の保存や国際協力、新技術などをテーマに議論する。 2026年9月14日, Sputnik 日本
2026-09-14T20:47+0900
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プログラムには「音楽文化」「映画」「メディア文化」「博物館」「文化的主権」「文化遺産」「サーカス」「演劇」「文化分野の教育」などのテーマが盛り込まれ、人工知能が文化・クリエイティブ産業に与える影響についても議論される。フォーラムは2026年9月24～26日に開催される。主催はロスコン・グレス財団で、ロシア連邦政府、文化省、サンクトペテルブルク市政府が支援する。
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【第12回サンクトペテルブルク国際文化フォーラムのビジネスプログラムを発表】
第12回サンクトペテルブルク国際文化フォーラムのビジネスプログラムが発表された。ロシア国内外の文化関係者や政府機関、専門家らが参加し、文化遺産の保存や国際協力、新技術などをテーマに議論する。
プログラムには「音楽文化」「映画」「メディア文化」「博物館」「文化的主権」「文化遺産」「サーカス」「演劇」「文化分野の教育」などのテーマが盛り込まれ、人工知能が文化・クリエイティブ産業に与える影響についても議論される。
フォーラムは2026年9月24～26日に開催される。主催はロスコン・グレス財団で、ロシア連邦政府、文化省、サンクトペテルブルク市政府が支援する。