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【SVR「ライプチヒ空港のドローン事件に関する独政府によるロシア批判は自国の軍事化の正当化のため」と主張】
【SVR「ライプチヒ空港のドローン事件に関する独政府によるロシア批判は自国の軍事化の正当化のため」と主張】
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NATO加盟国の情報機関は、ライプチヒ空港で発生した事件にロシアが関与したことを示す証拠を見つけていないと、ロシア対外情報局（SVR）が主張した。 2026年9月15日, Sputnik 日本
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【SVR「ライプチヒ空港のドローン事件に関する独政府によるロシア批判は自国の軍事化の正当化のため」と主張】

2026年9月15日, 16:54 (更新: 2026年9月15日, 16:56)
© Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - Sputnik 日本, 1920, 15.09.2026
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NATO加盟国の情報機関は、ライプチヒ空港で発生した事件にロシアが関与したことを示す証拠を見つけていないと、ロシア対外情報局（SVR）が主張した。
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