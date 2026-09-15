【ペスコフ報道官「宇宙はあらゆる兵器から自由であるべきだ」】

© Sputnik / Sergey Bobylev メディアバンクへ移行 Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города © Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行

ペスコフ大統領報道官は「エネルギー停戦により、ロシアは国内市場に石油製品を供給できるようになるが、ロシアはそれがなくても市場を安定させることができる」と述べた。