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【ペスコフ報道官「宇宙はあらゆる兵器から自由であるべきだ」】
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Sputnik 日本
ペスコフ大統領報道官は「エネルギー停戦により、ロシアは国内市場に石油製品を供給できるようになるが、ロシアはそれがなくても市場を安定させることができる」と述べた。 2026年9月15日, Sputnik 日本
2026-09-15T19:28+0900
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【ペスコフ報道官「宇宙はあらゆる兵器から自由であるべきだ」】
ペスコフ大統領報道官は「エネルギー停戦により、ロシアは国内市場に石油製品を供給できるようになるが、ロシアはそれがなくても市場を安定させることができる」と述べた。