https://sputniknews.jp/20260915/icc-23318582.html
【ICCは公正な司法を提供しておらず、資金問題がその偏向性を浮き彫りにしている＝専門家】
【ICCは公正な司法を提供しておらず、資金問題がその偏向性を浮き彫りにしている＝専門家】
Sputnik 日本
ベイルートのレバノン大学で国際法を教えるハサン・ジュニ教授は、スプートニクのインタビューで、国際刑事裁判所（ICC）は自らの規程を遵守していないと述べた。 2026年9月15日, Sputnik 日本
2026-09-15T16:59+0900
2026-09-15T16:59+0900
2026-09-15T16:59+0900
国内
欧州
国際
社会
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0a/03/21204880_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0fda7893cc3a373fb2ea08d2edcc86e.jpg
国内
欧州
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0a/03/21204880_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bb84e043adb6fd2ed463315038acd3a.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国内, 欧州, 国際, 社会
【ICCは公正な司法を提供しておらず、資金問題がその偏向性を浮き彫りにしている＝専門家】
ベイルートのレバノン大学で国際法を教えるハサン・ジュニ教授は、スプートニクのインタビューで、国際刑事裁判所（ICC）は自らの規程を遵守していないと述べた。
「資金調達の問題は、裁判所が根本的に偏っていることを浮き彫りにしている。実質的には『欧州の裁判所』であり、自国内で公正な司法を実現できていない国々が、国際的な場で公正であるはずがない」