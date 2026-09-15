https://sputniknews.jp/20260915/icc-23318894.html
【ラブロフ露外相「ICCは西側の支援者に完全に支配されている」】
【ラブロフ露外相「ICCは西側の支援者に完全に支配されている」】
Sputnik 日本
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、国際刑事裁判所（ICC）について、「司法とはほとんど関係のない準司法機関であり、西側の支援者に完全に支配されている」と述べた。 2026年9月15日, Sputnik 日本
2026-09-15T18:25+0900
2026-09-15T18:25+0900
2026-09-15T19:29+0900
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ロシア, セルゲイ・ラブロフ, 国際, 政治
【ラブロフ露外相「ICCは西側の支援者に完全に支配されている」】
2026年9月15日, 18:25 (更新: 2026年9月15日, 19:29)
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、国際刑事裁判所（ICC）について、「司法とはほとんど関係のない準司法機関であり、西側の支援者に完全に支配されている」と述べた。