https://sputniknews.jp/20260918/23335290.html

【ロシアで下院議員選挙が始まった】

【ロシアで下院議員選挙が始まった】

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第9期国家院（下院）議員選挙と、これと同時に実施されるその他の地方選挙などが18日に始まった。投票は3日間行われ、20日まで続く。合わせて約2万700の議員議席および公選職が改選される見込み。 2026年9月18日, Sputnik 日本

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中央選挙管理委員会のパンフィロワ委員長によると、今回の選挙で訪れた国際選挙監視員の数は、2024年大統領選を上回るという。

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