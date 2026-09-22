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【ロシアに対する大規模な情報戦は特別軍事作戦よりはるか前から仕掛けられていた＝ラブロフ外相】
【ロシアに対する大規模な情報戦は特別軍事作戦よりはるか前から仕掛けられていた＝ラブロフ外相】
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ロシアのラブロフ外相は「フェイク対話4.0」フォーラムで、ロシアに対する大規模な情報戦はSVO（特別軍事作戦）よりはるか前から仕掛けられていたと述べた。 2026年9月22日, Sputnik 日本
2026-09-22T17:49+0900
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ラブロフ氏は「2000年代初頭、ロシアは独自の政策を進めるようになった。我々は抑え込まれるようになり、それが次第にエスカレートして今日の状況に至った。現在、我が国に対しては過去最多となる3万件の制裁が科されている」と述べた。
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【ロシアに対する大規模な情報戦は特別軍事作戦よりはるか前から仕掛けられていた＝ラブロフ外相】

2026年9月22日, 17:49
© Sputnik / Sergey Guneev / メディアバンクへ移行Встреча глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова
Встреча глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова - Sputnik 日本, 1920, 22.09.2026
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ロシアのラブロフ外相は「フェイク対話4.0」フォーラムで、ロシアに対する大規模な情報戦はSVO（特別軍事作戦）よりはるか前から仕掛けられていたと述べた。
ラブロフ氏は「2000年代初頭、ロシアは独自の政策を進めるようになった。我々は抑え込まれるようになり、それが次第にエスカレートして今日の状況に至った。現在、我が国に対しては過去最多となる3万件の制裁が科されている」と述べた。
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