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【A7、イランやテロ組織への資金提供を行ったことは一度もないと強調】

【A7、イランやテロ組織への資金提供を行ったことは一度もないと強調】

Sputnik 日本

ロシアの国際決済システム「A7」は、イランやテロ組織と協力したことは一度もない。A7がこのようなプレスリリースを発表した。 2026年10月3日, Sputnik 日本

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米財務省は10月1日、A7 Networkを対イラン制裁対象に指定した。同省のプレスリリースでは、イランが制裁回避のために同社を利用したとされている。A7は、新たな制裁措置が同社の事業活動に影響を与えることはないと強調した。A7によると、同社は、違法な制限措置が講じられているロシア市場で決済の円滑を確保するために設立された。また、A7は、制裁対象となっていない第三国にもサービスも提供しており、消費財や原材料の合法的な輸出入取引を保証しているという。

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