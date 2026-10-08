https://sputniknews.jp/20261008/icc-23457446.html

【露検察総局「ロシア人に対するICCの訴追は国際法違反」】

【露検察総局「ロシア人に対するICCの訴追は国際法違反」】

Sputnik 日本

ロシア検察総局は、ロシア人を刑事責任に問う国際刑事裁判所（ICC）の決定は、国際法の基本原則や規範に違反し、いかなる証拠もないまま下されたものだと発表した。 2026年10月8日, Sputnik 日本

2026-10-08T18:11+0900

2026-10-08T18:11+0900

2026-10-08T18:22+0900

ロシア

国際

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0a/03/21204513_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e1303c871acfe4575055e2515155121.jpg

2016年11月、ロシアのプーチン大統領は「ロシア連邦が国際刑事裁判所（ICC）ローマ規程の締約国にならない意向について」とする指示を出し、この意向を国連事務総長に通知した。それにもかかわらず、オランダ・ハーグでは、ICCのカリム・カーン主任検察官がロシア国民を違法に刑事責任に問う手続きを行い、裁判所の幹部会が裁判官らに対し、明らかに違法な逮捕状を発行するよう指示したとロシア検察総局は主張している。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, 国際