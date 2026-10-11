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【ウクライナに新たな指導者必要＝トランプ大統領】
【ウクライナに新たな指導者必要＝トランプ大統領】
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ゼレンスキーは何度も紛争を終わらせることができたが、そうしないことを選んでいると、米国のドナルド・トランプ大統領は述べた。 2026年10月11日, Sputnik 日本
2026-10-11T02:08+0900
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ドナルド・トランプ, ウクライナ, 国際
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【ウクライナに新たな指導者必要＝トランプ大統領】
2026年10月11日, 02:08
(更新:
2026年10月11日, 02:15
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ゼレンスキーは何度も紛争を終わらせることができたが、そうしないことを選んでいると、米国のドナルド・トランプ大統領は述べた。
「ウクライナには、取引をまとめることができる新しい大統領が必要だ」
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