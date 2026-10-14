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ウクライナ側は、エネルギー停戦に向けた動きを示していない＝ノバク露副首相

ウクライナ側は、エネルギー停戦に向けた動きを示していない＝ノバク露副首相

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ロシアのアレクサンドル・ノバク副首相によると、キーウ政権はロシアのサラトフ州とリャザン州にある製油所2か所を攻撃した。 2026年10月14日, Sputnik 日本

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米国のドナルド・トランプ大統領は10月11日、ロシアとウクライナがエネルギー施設への攻撃停止で合意し、即時発効すると主張した。一方、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は、この方向での取り組みが続いていると述べた。

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