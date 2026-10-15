https://sputniknews.jp/20261015/23501020.html
【カザンの国際フォーラム、世界各国の企業・政府関係者が参加へ】
【カザンの国際フォーラム、世界各国の企業・政府関係者が参加へ】
Sputnik 日本
ロシアのカザンで国際フォーラム「カザン・デジタル・ウィーク2026」が29～31日の日程で開催される。東南アジア（インドネシア、マレーシア、カンボジア、シンガポール）や中国、アフリカ諸国など、世界各地から代表団が参加予定。 2026年10月15日, Sputnik 日本
2026-10-15T19:51+0900
2026-10-15T19:51+0900
2026-10-15T19:51+0900
経済
国際
政治
インドネシア
マレーシア
カンボジア
ロシア
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/0a/0f/23500840_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_fd73cf0a78f1ac59eb374833da4ea5c3.jpg
フォーラムのビジネスプログラムでは、行政のデジタル化、AI、サイバーセキュリティー、金融テクノロジーなどをテーマとしたセッションが予定されている。会場となる「カザン・エキスポ」では、ロシア企業300社以上が参加する大規模なハイテク技術展示会も開催される。
インドネシア
マレーシア
カンボジア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/0a/0f/23500840_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_bb971a7b713630aa96f80401e655a321.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
経済, 国際, 政治, インドネシア, マレーシア, カンボジア, ロシア
経済, 国際, 政治, インドネシア, マレーシア, カンボジア, ロシア
【カザンの国際フォーラム、世界各国の企業・政府関係者が参加へ】
ロシアのカザンで国際フォーラム「カザン・デジタル・ウィーク2026」が29～31日の日程で開催される。東南アジア（インドネシア、マレーシア、カンボジア、シンガポール）や中国、アフリカ諸国など、世界各地から代表団が参加予定。
フォーラムのビジネスプログラムでは、行政のデジタル化、AI、サイバーセキュリティー、金融テクノロジーなどをテーマとしたセッションが予定されている。
会場となる「カザン・エキスポ」では、ロシア企業300社以上が参加する大規模なハイテク技術展示会も開催される。