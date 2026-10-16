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【レスリングU23世界選手権、露選手が金メダル　日本人も3位】
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ロシアのアリーナ・シェフチェンコ選手が、米ラスベガスで開催中の23歳以下（U23）レスリング世界選手権68キロ級で金メダルを獲得した。3位には日本の星野レイ選手が入った。 2026年10月16日, Sputnik 日本
2026-10-16T20:16+0900
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世界レスリング連合（UWW）は5月、ロシアとベラルーシの選手について、すべての年齢カテゴリーで国際大会への無制限の出場を認めると発表していた。
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【レスリングU23世界選手権、露選手が金メダル　日本人も3位】

2026年10月16日, 20:16 (更新: 2026年10月16日, 20:21)
アリーナ・シェフチェンコ選手
アリーナ・シェフチェンコ選手 - Sputnik 日本, 1920, 16.10.2026
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ロシアのアリーナ・シェフチェンコ選手が、米ラスベガスで開催中の23歳以下（U23）レスリング世界選手権68キロ級で金メダルを獲得した。3位には日本の星野レイ選手が入った。
世界レスリング連合（UWW）は5月、ロシアとベラルーシの選手について、すべての年齢カテゴリーで国際大会への無制限の出場を認めると発表していた。
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