【仏デモ、約2400人拘束 マクロン氏は再発防止策を要求】 17日にフランス各地で発生した大規模なデモと暴動では、2397人が拘束され、警察官と憲兵997人が負傷した。負傷者のうち7人は重傷。仏内務省が18日に発表した。また、デモには全国で約55万人が参加し、パリでは11万人に上ったという。 マクロン大統領は18日に国民向けの演説を行い、抗議活動には急進派だけでなく、物価上昇などに不満を持つ多数の市民も参加していたと指摘。デモ参加者と暴動を起こした人々を区別する必要があるとの認識を示した。 その上で、マクロン氏は政府に対し、同様の事態の再発を防ぐための対策を講じるよう求めた。また、すべての政党や職業団体、労働組合に対し、暴力行為を明確に非難するよう呼びかけた。 動画はSNSより。