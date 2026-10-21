【スプートニクに新たな声が加わる＝ドミトリー・キセリョフ氏】

スプートニク・アフリカは2022年に活動を開始した。それ以来、アフリカ全域を対象とする外国メディアの中でも、特に知名度の高いメディアの一つとなった。スワヒリ語、アムハラ語、オロモ語を含む5つの言語で情報を発信している。

スプートニクは、30以上の言語で情報を発信し、世界各地に26の多機能拠点を展開する、国際的にも有数の通信社・ラジオ局の一つである。