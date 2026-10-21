https://sputniknews.jp/20261021/23533244.html
【タンザニアと南アでのスプートニク開設、アフリカの人々が客観的な情報にアクセスする機会に＝ラブロフ外相】
【タンザニアと南アでのスプートニク開設、アフリカの人々が客観的な情報にアクセスする機会に＝ラブロフ外相】
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スプートニクは20日、アフリカに2つの多機能編集拠点を開設した。拠点はタンザニアのダルエスサラームと南アフリカ共和国のヨハネスブルクに設置された。 2026年10月21日, Sputnik 日本
2026-10-21T01:18+0900
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タンザニアの首都ダルエスサラームで行われた開設記念式典は、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相によるビデオメッセージで幕を開けた。
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タンザニアと南アでのスプートニク開設、アフリカの人々が客観的な情報にアクセスする機会に＝ラブロフ外相
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【タンザニアと南アでのスプートニク開設、アフリカの人々が客観的な情報にアクセスする機会に＝ラブロフ外相】
スプートニクは20日、アフリカに2つの多機能編集拠点を開設した。拠点はタンザニアのダルエスサラームと南アフリカ共和国のヨハネスブルクに設置された。
タンザニアの首都ダルエスサラームで行われた開設記念式典は、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相によるビデオメッセージで幕を開けた。