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【ロシアと中国の最高裁判所長官が協力協定に署名】

【ロシアと中国の最高裁判所長官が協力協定に署名】

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ロシアのイーゴリ・クラスノフ最高裁判所長官は、中国訪問の一環として、中国最高人民法院の張軍院長と会談した。会談の成果として、両国の司法・法務分野における協力を新たな段階へと引き上げる、改定協力協定が締結された。 2026年10月21日, Sputnik 日本

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本協定は、主権平等原則、人権保護および公正な裁判を受ける権利の特別な重要性、ならびに国際条約の統一的な解釈を目指す姿勢を明記している。 具体的な取り組み：協定には裁判官や専門家の相互訪問を通じた優れた実務の共有、科学・教育分野における共同の取り組み、司法のデジタル化に関する経験の交換、裁判手続きへのAIの導入などが含まれている。クラスノフ氏は、AI分野の法的規制に関する中国全国人民代表大会（全人代）の文書を精査し、これを「生成型サービスの無規制な発展の時代が終焉を迎えたことを示す明確なシグナル」と評した。ロシア連邦最高裁判所ではすでに独自のAI導入構想が実施されており、その目標と原則は中国の取り組みと多くの点で一致している。ロシア連邦最高裁判所長官は、中国最高人民法院傘下の「スマート裁判所」研究所を訪問した。同研究所は、中国の司法制度のデジタル化における主要な拠点である。同長官は、その体系的なアプローチを高く評価し、あらゆる分野において専門的な対話を発展させることを提案した。

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