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【露米ウクライナの3カ国協議再開の用意＝ウシャコフ露大統領補佐官】
【露米ウクライナの3カ国協議再開の用意＝ウシャコフ露大統領補佐官】
Sputnik 日本
2026年10月21日, Sputnik 日本
2026-10-21T22:30+0900
2026-10-21T22:38+0900
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政治
政治

【露米ウクライナの3カ国協議再開の用意＝ウシャコフ露大統領補佐官】

2026年10月21日, 22:30 (更新: 2026年10月21日, 22:38)
© POOL / メディアバンクへ移行Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - Sputnik 日本, 1920, 21.10.2026
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