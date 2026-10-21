https://sputniknews.jp/20261021/3-23543921.html
【露米ウクライナの3カ国協議再開の用意＝ウシャコフ露大統領補佐官】
【露米ウクライナの3カ国協議再開の用意＝ウシャコフ露大統領補佐官】
Sputnik 日本
2026年10月21日, Sputnik 日本
2026-10-21T22:30+0900
2026-10-21T22:30+0900
2026-10-21T22:38+0900
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政治
【露米ウクライナの3カ国協議再開の用意＝ウシャコフ露大統領補佐官】
2026年10月21日, 22:30 (更新: 2026年10月21日, 22:38)