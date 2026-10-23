日本
https://sputniknews.jp/20261023/1029-23556504.html
【米国は、10月29日からヘルソン州アリョーシキでの局地的な停戦について合意に達した＝ホワイトハウス】
【米国は、10月29日からヘルソン州アリョーシキでの局地的な停戦について合意に達した＝ホワイトハウス】
Sputnik 日本
2026年10月23日, Sputnik 日本
2026-10-23T22:33+0900
2026-10-23T22:35+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/03/14/17998810_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_e0be33a0427a21d3db79e70d9f3435f8.jpg
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/03/14/17998810_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7d1455c24f2e5f33691b087a08fb8672.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
米国, ロシア, ウクライナ
米国, ロシア, ウクライナ

【米国は、10月29日からヘルソン州アリョーシキでの局地的な停戦について合意に達した＝ホワイトハウス】

2026年10月23日, 22:33 (更新: 2026年10月23日, 22:35)
© Sputnik / Natalia Seliverstova / メディアバンクへ移行Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - Sputnik 日本, 1920, 23.10.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
メディアバンクへ移行
サイン
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2026 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала