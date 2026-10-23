https://sputniknews.jp/20261023/1029-23556504.html
【米国は、10月29日からヘルソン州アリョーシキでの局地的な停戦について合意に達した＝ホワイトハウス】
【米国は、10月29日からヘルソン州アリョーシキでの局地的な停戦について合意に達した＝ホワイトハウス】
Sputnik 日本
2026年10月23日, Sputnik 日本
2026-10-23T22:33+0900
2026-10-23T22:33+0900
2026-10-23T22:35+0900
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【米国は、10月29日からヘルソン州アリョーシキでの局地的な停戦について合意に達した＝ホワイトハウス】
2026年10月23日, 22:33 (更新: 2026年10月23日, 22:35)