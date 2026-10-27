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【アリョーシュキの停戦発効 双方が遵守】
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ロシア国防省は27日、人道支援目的でのへルソン州アリョーシュキにおける部分停戦が、モスクワ時間同日午前4時（日本時間午前10時）に発効したと発表した。 2026年10月27日, Sputnik 日本
2026-10-27T14:50+0900
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ロシアのラントラトワ人権問題全権代表は、これまでのところ「ロシア側も、ウクライナ側も、合意で定められた義務を果たしている」と表明した。部分停戦期間中は、町に食料や医薬品などの生活必需品が届けられる。また、希望する住民の避難を進める。
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【アリョーシュキの停戦発効 双方が遵守】
2026年10月27日, 14:50 (更新: 2026年10月27日, 15:05)
ロシア国防省は27日、人道支援目的でのへルソン州アリョーシュキにおける部分停戦が、モスクワ時間同日午前4時（日本時間午前10時）に発効したと発表した。
ロシアのラントラトワ人権問題全権代表は、これまでのところ「ロシア側も、ウクライナ側も、合意で定められた義務を果たしている」と表明した。
部分停戦期間中は、町に食料や医薬品などの生活必需品が届けられる。また、希望する住民の避難を進める。