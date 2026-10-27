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【ロシア・アフリカ首脳会議―資源輸出から共同生産への転換の好機＝経済顧問】

【ロシア・アフリカ首脳会議―資源輸出から共同生産への転換の好機＝経済顧問】

Sputnik 日本

エジプトの経済顧問アフメド・アル・シャミ氏は、スプートニクとのインタビューで、間もなく開催されるロシア・アフリカ首脳会議は、外交関係や従来の協力協定の枠を超え、共同生産、知識の共有、技術の現地定着に基づくパートナーシップへと移行する機会だと述べた。 2026年10月27日, Sputnik 日本

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同氏はさらに、ロシアとアフリカ諸国との関係は、天然資源の輸出や技術・完成品の輸入に留まるべきではないと付け加えた。アフリカには、資源を付加価値へと転換し、産業基盤を構築し、科学技術力を高める手助けをしてくれるパートナーが必要であり、その利益は相互的かつ測定可能なものでなければならない。ロシア・アフリカ首脳会議の開催を前に、アル・シャミ氏は、同会議の成果を、生産拠点、資金調達、市場、そして経済的効果を備えた具体的なプロジェクトへと転換する必要があると述べた。同氏は、ロシアが原子力エネルギーや重工業において強力な科学・技術基盤を有し、鉱業、原材料の加工、肥料生産の分野で豊富な経験を持っていると指摘した。さらに、発電所、鉄道、産業用設備の建設、工学教育および技術訓練の分野でも高い実績があると付け加えた。一方、アフリカは鉱物資源、石油・ガス資源に加え、太陽光・風力・水力発電における大きな可能性を備えている。また、巨大かつ成長著しい市場、欧州・アジア・米国を結ぶ地理的位置、そしてスエズ運河、バブ・エル・マンデブ海峡、喜望峰といった戦略的な海上回廊を有している。同氏の見解によれば、ロシアのエンジニアリング技術とアフリカの天然資源を統合することで、現地生産の拡大、産業への安定したエネルギー供給、付加価値の向上、食料安全保障の強化、そして地域的な生産・物流拠点の創出につながる可能性がある。エジプトは、スエズ運河と経済特区を活用し、アフリカの資源、ロシアの産業技術、アフリカおよび欧州の市場を結びつけることで、生産・組立・海上貿易における北部拠点となる可能性を秘めているという。

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