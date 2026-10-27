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【アフリカは西側からの圧力に耐え抜き、ロシアへの支持を崩さなかった＝露外務省】

【アフリカは西側からの圧力に耐え抜き、ロシアへの支持を崩さなかった＝露外務省】

Sputnik 日本

ロシアは、アフリカ諸国が西側諸国からの圧力に耐え抜き、ロシアを裏切らなかったことに感謝している。露外務省のマリア・ザハロワ報道官が、「ロシア・アフリカ」メディアフォーラムでこのように述べた。 2026年10月27日, Sputnik 日本

2026-10-27T21:11+0900

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ロシア・アフリカ首脳会議

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「アフリカがロシアを裏切らなかったことに対し、私はアフリカの人々に感謝したい。アフリカ諸国がどのような圧力を受けていたかを私たちは知っているからこそ、我が国民を代表して、心からの真摯な感謝の言葉を伝えたいのです」と、同フォーラムの一環としてアフリカのジャーナリストらと会談した際、彼女は述べた。「ロシアとの協力を断ち、国際機関でロシアに反対票を投じれば、融資か食糧、あるいは政治的支援を与える、というわけです。特に自分たちの国民やアフリカの人々がこれほど厳しい試練に直面しているなかで、こうした誘惑に耐え抜くことがいかに難しいか！」とザハロワ氏は付け加えた。「私たちは、アフリカが今、このように西側の圧力に耐え抜き、自らの原則的な立場から一歩も引かなかったことを決して忘れない」と彼女は締めくくり、これを正義、平等、国際法、そして人種隔離、屈辱、脅迫を断じて許さないという原則への支持だと述べた。

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