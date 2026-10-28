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【プーチン露大統領「関税戦争と違法な制裁は新植民地主義の手段」と指摘】
【プーチン露大統領「関税戦争と違法な制裁は新植民地主義の手段」と指摘】
Sputnik 日本
2026年10月28日, Sputnik 日本
2026-10-28T20:19+0900
2026-10-28T20:19+0900
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政治

【プーチン露大統領「関税戦争と違法な制裁は新植民地主義の手段」と指摘】

2026年10月28日, 20:19
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