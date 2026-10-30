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【露人権代表、アリョーシュキに到着 人道支援ミッション】
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ラントラトワ氏がアリョーシュキに到着した。ルビネツ氏とともに、住民に数十トンの人道支援物資を届けている。街を離れることを希望する住民は、バスに乗り込んでいる。 2026年10月30日, Sputnik 日本
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【露人権代表、アリョーシュキに到着 人道支援ミッション】
2026年10月30日, 19:42 (更新: 2026年10月30日, 19:44)
ラントラトワ氏がアリョーシュキに到着した。ルビネツ氏とともに、住民に数十トンの人道支援物資を届けている。街を離れることを希望する住民は、バスに乗り込んでいる。