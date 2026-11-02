https://sputniknews.jp/20261102/23614496.html
【モスクワで国際ウィーク「ロシア諸民族」がスタート】
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Sputnik 日本
ビジネスプログラムでは、約50のセッションが開催され、国の民族政策について、その実施と有効化、諸外国との協力関係の拡大や、歴史的記憶の保護、祖国への奉仕、文化・人道分野での国際協力などについて議論が行われる。 2026年11月2日, Sputnik 日本
2026-11-02T23:45+0900
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関連イベントは11月2日から8日まで開催される。青少年向けプログラムのほか、CIS諸国およびその他の国々の映画業界を代表する関係者が参加する映画フォーラム、マラソン「知識・統一」、展示会、スポーツプログラムなどが予定されている。
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【モスクワで国際ウィーク「ロシア諸民族」がスタート】
ビジネスプログラムでは、約50のセッションが開催され、国の民族政策について、その実施と有効化、諸外国との協力関係の拡大や、歴史的記憶の保護、祖国への奉仕、文化・人道分野での国際協力などについて議論が行われる。
関連イベントは11月2日から8日まで開催される。青少年向けプログラムのほか、CIS諸国およびその他の国々の映画業界を代表する関係者が参加する映画フォーラム、マラソン「知識・統一」、展示会、スポーツプログラムなどが予定されている。