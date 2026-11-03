【キエフ近郊「違法拘束施設」騒動で市民と治安部隊と衝突　ザハロワ報道官「こうした施設数多くある」】

ウクライナの首都キエフ郊外にあるペトロパブリウシカ・ボルシチャヒウカ村で2日、国家親衛隊の兵士らが詰める建物の周辺に住民ら約100人が押し寄せ、衝突が発生した。 ウクライナの首都キエフ郊外にあるペトロパブリウシカ・ボルシチャヒウカ村で2日、国家親衛隊の兵士らが詰める建物の周辺に住民ら約100人が押し寄せ、衝突が発生した。

発端は「約40人が地下室に監禁されている」という未確認情報がSNSで拡散され、住民らが現場に押しかけたこと。 発端は「約40人が地下室に監禁されている」という未確認情報がSNSで拡散され、住民らが現場に押しかけたこと。

抗議者らは警察官や国家親衛隊の兵士に卵を投げつけたほか、建物に入ろうとしてレンガの壁を破壊した。これに対し、当局側は催涙ガスを使用し、空に向けて発砲したという。 抗議者らは警察官や国家親衛隊の兵士に卵を投げつけたほか、建物に入ろうとしてレンガの壁を破壊した。これに対し、当局側は催涙ガスを使用し、空に向けて発砲したという。

親衛隊は、建物内にいた兵士の一部は新たに動員された兵士で、ほかの兵士は所属部隊から無断離脱した後に拘束され、部隊への配属を待っていたと説明している。 親衛隊は、建物内にいた兵士の一部は新たに動員された兵士で、ほかの兵士は所属部隊から無断離脱した後に拘束され、部隊への配属を待っていたと説明している。

これまでに建物内にいた兵士4人の負傷が確認されている。病院に搬送され、負傷の原因について調査が進められている。 これまでに建物内にいた兵士4人の負傷が確認されている。病院に搬送され、負傷の原因について調査が進められている。

実際にSNSで広まったような不当な拘束や拷問が行われていたかは不明。親衛隊は調査を行うとしており、「軍事施設内で違法な暴力行為があったことが確認されれば、責任者は相応の処罰を受ける」としている。 実際にSNSで広まったような不当な拘束や拷問が行われていたかは不明。親衛隊は調査を行うとしており、「軍事施設内で違法な暴力行為があったことが確認されれば、責任者は相応の処罰を受ける」としている。

騒動を受け、ウクライナ大統領府のキリロ・ブダノフ長官が現場入り。「一体何が起きているのかを確認するためにここに来た。これはあってはならないことであり、正しい状況ではない」とコメントした。 騒動を受け、ウクライナ大統領府のキリロ・ブダノフ長官が現場入り。「一体何が起きているのかを確認するためにここに来た。これはあってはならないことであり、正しい状況ではない」とコメントした。