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https://sputniknews.jp/20261103/31011-23623909.html
【露米ウクライナの3者協議、アブダビで10、11日に開催＝ペスコフ報道官】
【露米ウクライナの3者協議、アブダビで10、11日に開催＝ペスコフ報道官】
Sputnik 日本
ペスコフ露大統領報道官は、露米ウクライナの3者協議が、アラブ首長国連邦のアブダビで10、11日に開催されると明らかにした。 2026年11月3日, Sputnik 日本
2026-11-03T18:37+0900
2026-11-03T18:42+0900
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ドミトリー・ペスコフ
ドミトリー・ペスコフ

【露米ウクライナの3者協議、アブダビで10、11日に開催＝ペスコフ報道官】

2026年11月3日, 18:37 (更新: 2026年11月3日, 18:42)
© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города - Sputnik 日本, 1920, 03.11.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
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ペスコフ露大統領報道官は、露米ウクライナの3者協議が、アラブ首長国連邦のアブダビで10、11日に開催されると明らかにした。
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