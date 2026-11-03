https://sputniknews.jp/20261103/31011-23623909.html
【露米ウクライナの3者協議、アブダビで10、11日に開催＝ペスコフ報道官】
【露米ウクライナの3者協議、アブダビで10、11日に開催＝ペスコフ報道官】
Sputnik 日本
ペスコフ露大統領報道官は、露米ウクライナの3者協議が、アラブ首長国連邦のアブダビで10、11日に開催されると明らかにした。 2026年11月3日, Sputnik 日本
2026-11-03T18:37+0900
2026-11-03T18:37+0900
2026-11-03T18:42+0900
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ドミトリー・ペスコフ
【露米ウクライナの3者協議、アブダビで10、11日に開催＝ペスコフ報道官】
2026年11月3日, 18:37 (更新: 2026年11月3日, 18:42)
ペスコフ露大統領報道官は、露米ウクライナの3者協議が、アラブ首長国連邦のアブダビで10、11日に開催されると明らかにした。