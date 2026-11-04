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【ロシア人の強さは、多様な文化や民族を一つにまとめる力にある＝下院議員】
【ロシア人の強さは、多様な文化や民族を一つにまとめる力にある＝下院議員】
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ロシア人は何百年にもわたり、異なる文化や民族を自国の領土に編入してきただけでなく、個々の文化や民族を自国の一部として守ってきた。これこそが、現在のような広大な国家の建設を可能にした。露下院議員のコンスタンチン・ザトゥーリン氏はこう述べた。 2026年11月4日, Sputnik 日本
2026-11-04T03:37+0900
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【ロシア人の強さは、多様な文化や民族を一つにまとめる力にある＝下院議員】

2026年11月4日, 03:37
© Sputnik / Yuri Kochetkov / メディアバンクへ移行Празднование Дня народного единства
Празднование Дня народного единства - Sputnik 日本, 1920, 04.11.2026
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ロシア人は何百年にもわたり、異なる文化や民族を自国の領土に編入してきただけでなく、個々の文化や民族を自国の一部として守ってきた。これこそが、現在のような広大な国家の建設を可能にした。露下院議員のコンスタンチン・ザトゥーリン氏はこう述べた。
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