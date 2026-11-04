【ロシア人の強さは、多様な文化や民族を一つにまとめる力にある＝下院議員】

© Sputnik / Yuri Kochetkov メディアバンクへ移行 Празднование Дня народного единства © Sputnik / Yuri Kochetkov / メディアバンクへ移行

ロシア人は何百年にもわたり、異なる文化や民族を自国の領土に編入してきただけでなく、個々の文化や民族を自国の一部として守ってきた。これこそが、現在のような広大な国家の建設を可能にした。露下院議員のコンスタンチン・ザトゥーリン氏はこう述べた。