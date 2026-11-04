https://sputniknews.jp/20261104/23626999.html
【ロシア人の強さは、多様な文化や民族を一つにまとめる力にある＝下院議員】
【ロシア人の強さは、多様な文化や民族を一つにまとめる力にある＝下院議員】
Sputnik 日本
ロシア人は何百年にもわたり、異なる文化や民族を自国の領土に編入してきただけでなく、個々の文化や民族を自国の一部として守ってきた。これこそが、現在のような広大な国家の建設を可能にした。露下院議員のコンスタンチン・ザトゥーリン氏はこう述べた。 2026年11月4日, Sputnik 日本
2026-11-04T03:37+0900
2026-11-04T03:37+0900
2026-11-04T03:37+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/0b/04/23626615_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_077bd5d7414f997e8098ab45f32da9e3.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/0b/04/23626615_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_09dfec4620e5f483fdff1f0599d9eabe.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア
【ロシア人の強さは、多様な文化や民族を一つにまとめる力にある＝下院議員】
ロシア人は何百年にもわたり、異なる文化や民族を自国の領土に編入してきただけでなく、個々の文化や民族を自国の一部として守ってきた。これこそが、現在のような広大な国家の建設を可能にした。露下院議員のコンスタンチン・ザトゥーリン氏はこう述べた。