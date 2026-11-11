日本
https://sputniknews.jp/20261111/3-23671924.html
【アブダビ3者協議が終了】
【アブダビ3者協議が終了】
Sputnik 日本
アブダビで行われていたロシア、米国、ウクライナによる3者協議が終了した。関係者がスプートニクに語った。 2026年11月11日, Sputnik 日本
2026-11-11T19:20+0900
2026-11-11T20:41+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/0b/0b/23671082_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_a2d1b3edad70a0cda5e6c97a1ee06b3d.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/0b/0b/23671082_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_c65efa7ab4b1c06426dc1af55ed954c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
国際
国際

【アブダビ3者協議が終了】

2026年11月11日, 19:20 (更新: 2026年11月11日, 20:41)
© Sputnik / Grigory Sysoev / メディアバンクへ移行Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - Sputnik 日本, 1920, 11.11.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
メディアバンクへ移行
サイン
アブダビで行われていたロシア、米国、ウクライナによる3者協議が終了した。関係者がスプートニクに語った。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2026 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала