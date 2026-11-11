https://sputniknews.jp/20261111/3-23671924.html
【アブダビ3者協議が終了】
【アブダビ3者協議が終了】
Sputnik 日本
アブダビで行われていたロシア、米国、ウクライナによる3者協議が終了した。関係者がスプートニクに語った。 2026年11月11日, Sputnik 日本
2026-11-11T19:20+0900
2026-11-11T19:20+0900
2026-11-11T20:41+0900
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【アブダビ3者協議が終了】
2026年11月11日, 19:20 (更新: 2026年11月11日, 20:41)
アブダビで行われていたロシア、米国、ウクライナによる3者協議が終了した。関係者がスプートニクに語った。