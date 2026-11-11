【アブダビ3者協議、2日目　具体的進展見出だせるか】

10日、露代表団を率いるメジンスキー大統領補佐官は「和平に向けて前進できることを願う」と会談に期待を寄せていた。 10日、露代表団を率いるメジンスキー大統領補佐官は「和平に向けて前進できることを願う」と会談に期待を寄せていた。

10日の会談は4時間にわたって行われた。 10日の会談は4時間にわたって行われた。

米国のルビオ国務長官は、「アブダビ協議は建設的だったが、まだやらなくてはならないことがたくさんある」と述べた。 米国のルビオ国務長官は、「アブダビ協議は建設的だったが、まだやらなくてはならないことがたくさんある」と述べた。

アブダビ協議後、ウィトコフ特使とクシュナー特使は、モスクワ、キエフを訪問する可能性がある。 アブダビ協議後、ウィトコフ特使とクシュナー特使は、モスクワ、キエフを訪問する可能性がある。